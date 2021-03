Polizei Hamburg

POL-HH: 210315-4. Nach Verkehrskontrolle: Autofahrer muss sich vor Haftrichter verantworten

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.03.2021, 14:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Rothenburgsort, Billstraße/Großmannstraße

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Samstag einen Autofahrer vorläufig festgenommen. Ihm wurde auch eine hohe Summe Bargeld abgenommen und er kam vor einen Haftrichter.

Der 39-jährige Fahrer eines Toyota Corolla mit spanischen Kennzeichen war am Samstagnachmittag in Rothenburgsort einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Bei der Sichtung der von ihm vorgelegten Ausweis- und Führerscheindokumente hegten die Beamten Zweifel an deren Echtheit und es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizisten zogen einen zur Dokumentenprüfung speziell geschulten Kollegen hinzu, der ihre Zweifel untermauerte. Fernerhin führte die weitere Überprüfung zu der Verdachtslage, dass sich der Mann aus Mali auch ohne gültigen Aufenthaltstitel hier aufhielt. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte fast 12.000 Euro Bargeld. Sie stellten das Bargeld sicher und zogen Beamte des Zolls hinzu. Es besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige das Geld ohne zollrechtliche Anmeldung eingeführt hat.

Die Durchführung der weiteren polizeilichen Sofortmaßnahmen erfolgte von Ermittlern des Kriminaldauerdienstes (LKA 26). Sie veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung des Tatverdächtigen und überstellten ihn einem Haftrichter.

