Polizei Hamburg

POL-HH: 210315-1. Warnung vor Trickdieben an der Haustür

Hamburg (ots)

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Um an das Ersparte älterer Menschen zu gelangen, geben sich Trickbetrüger am Telefon gerne als Polizisten aus und tischen teils angstmachende Geschichten auf. Aber auch an der Haustür lauert weiterhin Gefahr. Die Polizei warnt.

Im vergangenen Jahr wurden in Hamburg insgesamt 201 Fälle bekannt, bei denen ein oder mehrere Täter sich an der Haustür als Handwerker ausgegeben und die zumeist älteren Menschen bestohlen haben. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 350.000 Euro. In exakt der gleichen Anzahl von Fällen waren die angeblichen Handwerker an der Haustür gescheitert.

Meist geben sich die Täter als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und versuchen unter der Legende, es sei zu einem Wasserrohrbruch gekommen und der Wasserdruck müsse überprüft werden, in die Wohnung zu gelangen. Das potenzielle Opfer wird dann in das Bad oder die Küche geschickt und soll dort den Wasserhahn bedienen. Währenddessen durchsuchen der oder die Täter die Wohnung und entwenden Bargeld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände.

In einem der letzten Fälle hatten zwei bislang unbekannte Täter am Mittwoch vergangener Woche bei einer 84-jährigen Frau aus Othmarschen geklingelt und behauptet, man müsse aufgrund eines Wasserschadens sämtliches Wasser ablassen. Nachdem die Frau ihnen Zutritt gewährt hatte, hantierten die Unbekannten an Wasserhähnen und behaupteten später noch, das Wasser sei verseucht und alles müsse desinfiziert werden. Für eine solche Desinfektion übergab die 84-Jährige mehrere Schmuckgegenstände im Wert von über 10.000 Euro, mit denen die Täter letztlich flüchteten.

Hinweise der Polizei:

- Es gilt: Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Lassen Sie keine fremden Personen ohne vorherige Terminabsprache in die Wohnung.

- Wenn Personen angeblich beauftragt wurden, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, rufen Sie unter einer ihnen bekannten Telefonnummer bei der zuständigen Stelle oder Ihrem Hausmeister an und hinterfragen Sie dort die Richtigkeit. Lassen Sie sich auch durch einen angeblichen Notfall nicht unter Zeitdruck setzen.

- Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu, denn wenn die Diebe es erst einmal in die Wohnung geschafft haben, ist es fast unmöglich, alleine die Kontrolle zu behalten.

- Sofern Sie jemanden in die Wohnung lassen, vergewissern Sie sich, dass die Wohnungstür im Anschluss wieder fest geschlossen ist und lassen Sie sich vorher einen Dienst- oder Mitarbeiterausweis zeigen.

- Rufen Sie im Zweifel sofort die Polizei unter 110.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell