Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Geldbeutel entwendet

Achern (ots)

Zwei mutmaßliche Diebe nutzten am Mittwochnachmittag die Unachtsamkeit einer Verkäuferin in einem Obstverkaufsstand in der Infrastrukturstraße aus und entwendeten dabei deren Geldbörse. Als die Frau gegen 15 Uhr von den beiden Tatverdächtigen in ein Verkaufsgespräch verwickelt wurde, konnte ihre Geldbörse unbemerkt entwendet werden. Nachdem die Verdächtigen im Anschluss mit einem schwarzen Kombi davonfuhren, wurde der Diebstahl erst bemerkt. Der Beschreibung zu Folge, wurden beide auf etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 160 cm groß geschätzt. Weiter wurde die männliche Person als südländisch beschrieben. Er sprach während der Tathandlung kein Deutsch. Seine weibliche Begleitung trug ein Kopftuch. Hinweise werden beim Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 entgegengenommen.

