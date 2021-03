Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin macht ungewöhnlichen Fund

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Schildesche-

Eine ehrliche Bielefelderin gab am Mittwoch, 03.03.2021, bei der Polizei ein Buch mit einem Geld Fund ab.

Die Bielefelderin nahm am Mittwoch, 03.03.2021, aus einem Bücherschrank an der Beckhausstraße einen Geschichts-Roman von Gisbert Haefs. Als sie das Buch zu Hause aufschlug, fielen ihr mehrere Geldscheine zwischen den Seiten auf. Die ehrliche Finderin gab das Buch mitsamt dem Geld bei der Bezirksdienstbeamtin in Schildesche ab.

Der Eigentümer kann sich bei der Polizeiwache Nord unter 0521-545-0 melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell