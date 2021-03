Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl aus Wohnung - Nachbarn beobachten Tatverdächtige

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Nach den Zeugenbefragungen zu einem Diebstahl aus einem Reihenhaus wurde bekannt, dass sich am Dienstag, 02.03.2021, in einem Wohngebiet in Baumheide ungewöhnlich viele fremde Personen in einer Straße aufgehalten haben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nutzte ein Dieb eine unverschlossene Terrassentür, um in ein Haus zu gelangen. Während sich die Bewohnerin im Garten aufhielt, erbeutete er zwei Portemonnaies.

Zu Beginn der milderen Jahreszeit erinnert die Polizei:

Auch wenn Sie Ihr Haus nur für einen kurzen Augenblick verlassen, schließen Sie alle Türen und Fenster und verriegeln Sie diese, als wenn Sie länger abwesend wären. Dies gilt zum Beispiel bei einem Aufenthalt in der Garage, einem separaten Lagerraum, einem Gartenhaus, an den Mülltonnen oder an einem Briefkasten an der entfernten Grundstücksgrenze. Bleiben Türen oder Fenster unverschlossen, so besteht die Gefahr, dass Diebe angelockt werden, die sich unbemerkt in Ihr Haus oder Ihre Wohnung schleichen könnten.

Bereits am Vormittag stand ein fremder Mann an den Türen von mindestens zwei Haushalten an der Straße Hagenkamp. Der etwa 50 Jahre alte Mann war 170 cm groß und trug einen langen beigen Trenchcoat. Die Anwohner lehnten seine angebotenen Dienste als Scherenschleifer ab.

Gegen 13:00 Uhr bemerkte eine weitere Nachbarin zunächst einen telefonierenden Mann, der sich hinter einen Altkleider-Container zurückzog. Wenig später tauchte ein weiterer Unbekannter bei dem Mann auf. Gemeinsam verließen sie die Örtlichkeiten am Hagenkamp und verschwanden aus dem Blickfeld der Zeugin.

Weil die Anwohnerin durch die Anwesenheit des Duos misstrauisch geworden war, fragte sie, ob ihre Nachbarn Besuch erhalten hätten. Die Nachbarin verneinte und sagte, sie sei im Garten gewesen. Als sie bemerkte, dass zwei Geldbörsen fehlten, rief die Zeugin, die das Duo beobachtet hatte, die Polizei.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Der erste Mann war circa 185 cm groß und schlank. Er hatte helle Haare und trug eine weiße Kappe. Sein Aussehen wirkte osteuropäisch.

Der zweite Mann war kleiner als der Komplize und hatte eine stämmige Figur. Seine schwarzen Haare waren kurz geschnitten und im Nacken rasiert. Er wird mit einem südländischen Aussehen beschrieben.

Einer dieser Männer trug eine lange Jacke - ob es sich dabei um den Scherenschleifer mit dem Trenchcoat vom Vormittag handelt, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei rät:

Sollten Sie unbekannte Personen in Ihrer Nachbarschaft bemerken, die sich verdächtig verhalten, dann bleiben Sie aufmerksam und wählen sofort den Polizeinotruf 110!

Die Abwehr von Gefahren oder die Verhinderung von Straftaten zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei, deswegen können Sie beispielsweise bereits vor einer erkannten Straftat die Polizei anrufen. Es muss also nicht immer ein Schaden eingetreten sein, bevor Sie die Polizei verständigen - wir sind immer für Sie erreichbar.

