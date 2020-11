Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Dorsten

Am Freitagnachmittag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung am Rossiniweg ein. Die Räume wurde nach Beute durchsucht. Mit Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses wurden durch einen Mieter zwei junge Frauen angetroffen, die für den Einbruch verantwortlich sein könnten.

Personenschreibungen:

Beide ca. 17 bis 19 Jahre alt, schlank, sehr gepflegt. Eine der beiden habe eine helle, kleine Handtasche mit sich geführt und sei mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen. Die andere Frau konnte durch den Zeugen nicht weiter beschrieben werden.

Gladbeck

Am Samstag hebelten Unbekannte das Fenster zu einer Gaststätte an der Horster Straße im Stadtteil Mitte auf. Angaben zur Beute konnten nicht gemacht werden.

Haltern am See

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte gewaltsam die Eingangstür zu einem Ladenlokal am Hellweg auf. Nach ersten Angaben wurde ein Tablet-Kassensystem entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

Am Samstag, zwischen 14:45 Uhr und 18:50 Uhr, gelangten unbekannte Täter an der Kurt-Schumacher-Straße auf unbekannte Weise in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und hebelten anschließend eine Wohnungstür auf. In den Räumen der Wohnung wurden mehrere Behältnisse geöffnet und durchsucht. Entwendet wurden diverser Schmuck und Schuhwerk. Zeugen konnten zur Tatzeit im Treppenhaus zwei Tatverdächtige beobachten, die sich zügig entfernten.

Personenbeschreibungen:

1. Person: weiblich, ca. 1,60 m groß, ca. 30-35 Jahre alt, dunkle Haare, zum Zopf gebunden, kräftige Statur, Einwegmaske, schwarze Jacke

2. Person: weiblich, ca. 1,60 m groß, ca. 30-35 Jahre alt, dunkle Haare, zum Zopf gebunden, schlank, schwarze Jacke, heller Schal, Einwegmaske

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Ewaldstraße ein. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld in unbekannte Richtung.

An der Otto-Lenz-Straße hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür auf. Der Einbruch geschah zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachnmittag. Die Täter flüchteten mit einem Tablet-PC in unbekannte Richtung.

Marl

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (26.11.2020, 16:00 Uhr) und Samstagnachmittag (28.11.2020, 17:45 Uhr) wurde durch unbekannte Täter an der Finkenstraße in eine Garage eingebrochen. Die Täter hebelten die Garagentür auf und entwendeten ein E-Bike der Marke Gazelle und eine Motorsäge der Marke Stihl.

Am Freitagabend hebelten unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung an der Glatzer Straße auf. Sie durchsuchten die Wohnung nach Beute. Angaben dazu konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter am Dümmerweg einen Baucontainer auf einem Firmengelände auf, um Werkzeug zu entwenden. Mit dem Werkzeug brachen die Täter weitere Bürocontainer auf dem Gelände auf. Außerdem entwendeten sie ein Fahrzeug. Anschließend brachen die Täter in einen Getränkemarkt am Dümmerweg ein. Hier konnten noch keine genauen Angaben zur Beute gemacht werden. Das Fahrzeug wurde in der Nähe (Paul-Baumann-Straße) durch Polizei gefunden und sichergestellt.

Recklinghausen

Mit Bargeld flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb an der Farnstraße. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Samstag. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten die Täter ein Fenster auf.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

