Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Versuchter Automatenaufbruch

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Sonntag, zwischen 03:30 Uhr und 13:15 Uhr, wurde durch unbekannte Täter versucht an der Ellerbruchstraße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Möglicherweise wurden dabei Feuerwerkskörper eingesetzt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. An dem Automaten entstand 500 Euro Sachschaden.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell