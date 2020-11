Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Scheibe an Bus beschädigt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Samstag, um 19:40 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem Kieselstein die rechte Seitenscheibe eines fahrenden Linienbusses am Goetheplatz beschädigt. Der Bus war in Richtung Innenstadt unterwegs. Verletzt wurde niemand. Die Busfahrerin sah mehrere Jugendliche wegrennen. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. An dem Bus entstand Sachschaden, eine Scheibe ist zersplittert

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell