POL-BI: Kontrolle führt zu gestohlenem Mountainbike

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Die Überprüfung einer Fahrradrahmennummer führte am Montag, 01.03.2021, an der Friedrich-Ebert-Straße zu einem tatverdächtigen Fahrraddieb.

Während der Streife bemerkte ein Polizeibeamter der Stadtwache um 15:00 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Friedrich-Ebert-Straße einen Mann mit einem Mountainbike. Der Polizist hielt den 21-Jährigen an und kontrollierte ihn. Die Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrades ergab, dass es Anfang Oktober 2020 in Bielefeld gestohlen worden war. Der polizeibekannte Mann aus Celle behauptete, gerade eine Probefahrt mit dem Rad zu machen. Erklären, warum er im Besitz des Schlüssels für das Fahrradschloss war, konnte er nicht. Das Rad der Marke Bulls wurde sichergestellt und kann dem Eigentümer aus Leopoldshöhe übergeben werden.

