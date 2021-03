Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Radfahrer bei Unfällen verletzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Dienstag, 02.03.2021, waren eine Bielefelderin und ein Mann aus Wörthsee als Radfahrer an Verkehrsunfällen mit Pkw beteiligt. Dabei ist die Frau in einem Kreisverkehr und der Mann an einer Einmündung angefahren und nach den bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt worden.

Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 58-jährige Bielefelderin mit ihrem Pedelec den Kreisverkehr Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Jöllenbecker Straße. An der Einmündung Carlmeyerstraße beabsichtigte zeitgleich eine 39-jährige Bielefelderin, mit ihrem Kia Picanto in den Kreisel einzufahren. Als die Autofahrerin die Vorfahrt der Radfahrerin missachtete, stieß die 58-Jährige mit ihrem Vorderrad gegen den linken Pkw-Kotflügel und stürzte.

Rettungssanitäter fuhren die Pedelec-Fahrerin mit leichten Verletzungen in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses. Polizeibeamten schätzten den Sachschaden an den beiden beschädigten Fahrzeugen auf jeweils 500 Euro.

Ein 42-Jähriger aus Wörthsee fuhr mit seinem Mountainbike gegen 18:00 Uhr auf dem abschüssigen Radweg der Nowgorodstraße in Richtung des Kreisverkehrs an der Ernst-Rein-Straße. Als er sich aus Richtung Boulevard der Einmündung Schildescher Straße (Bahnunterführung) näherte, bog vor ihm ein Auto nach links ab. Aber auch ein folgender 24-jähriger Bielefelder hielt nicht mit seinem Pkw Toyota Aygo an der Einmündung. Er wollte vor dem herannahenden Radfahrer ebenfalls nach links abbiegen.

Als der Pkw anfuhr, stieß der 42-Jährige mit seinem Mountainbike gegen die linke Fahrzeugseite und stürzte über die Motorhaube auf den Boden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses gefahren.

Die Polizei Bielefeld erinnert alle Verkehrsteilnehmer an gegenseitige Rücksichtnahme. Wenn Sie Rücksicht üben und einem anderen im Straßenverkehr etwas ermöglichen, kommt das als faires, partnerschaftliches Verhalten gut an.

Egal, ob Sie mit dem Zweirad oder Auto auf Bielefelds Straßen unterwegs sind, behalten Sie immer alle anderen Verkehrsteilnehmer im Blick und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen sowie den Verkehrssituationen an.

Besondere Vorsicht gilt vor allem dort, wo sich Verkehrswege kreuzen. Nähern Sie sich Kreuzungen, Einmündungen und Kreisverkehren mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit und seien sie stets zum Anhalten bereit. Nehmen Sie sich Zeit, um die Situation und andere Fahrer und Fußgänger zu erkennen und setzen Ihre Fahrt erst fort, wenn das vollkommen gefahrlos und ohne Behinderungen möglich ist.

Stress oder Eile sind keine guten Begleiter auf der Fahrt - versuchen Sie nicht fehlende Zeit im Straßenverkehr aufzuholen.

Ihr Motto sollte lauten: Mit allen anderen Verkehrsteilnehmern sicher am Ziel ankommen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell