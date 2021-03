Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebe geben sich als Wohnungssuchende aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein Paar erbeutete am Mittwoch, 03.03.2021, Bargeld aus einer Wohnung an der Schneidemühler Straße - Zeugen gesucht.

Gegen 11.50 Uhr klingelten die zwei unbekannten Täter an der Wohnungstür eines Seniors, nahe der Stettiner Straße. Sie erklärten ihm, dass sie auf der Suche nach einer Wohnung seien und fragten, ob in diesem Gebäude noch Wohnungen frei seien. Dies verneinte der ältere Herr, bot ihnen jedoch an, die Nummer der Hausverwaltung herauszusuchen.

Das Paar bot daraufhin an, bei der Suche behilflich zu sein. Während die Frau bei der Suche unterstützte, sah sich der Mann um. Nach etwa zehn Minuten bedankten sich die beiden Personen bei dem Senior und verließen die Wohnung.

Wenig später klingelte seine Nachbarin an der Tür. Auch sie hatte zuvor Besuch des Paares bekommen. Anschließend beobachtete sich, dass die beiden Personen das Haus nicht verließen, sondern eine weitere Wohnung aufsuchten.

Auch bei ihr hatten der Mann und die Frau sich erkundigt, ob eine Wohnung frei sei und hatten ihre Unterstützung bei der Suche nach der Nummer der Hausverwaltung an angeboten. Die ältere Dame ließ die Fremden jedoch nicht reintreten. Auch als sie der Mann bat, die Toilette benutzen zu dürfen, lehnte sie ab. Als sie die Wohnungstür schloss, konnte sie beobachten, dass das Paar das Haus nicht verließ, sondern eine weitere Wohnung im Haus aufsuchte.

Aus diesem Grund suchte sie ihren Nachbarn wenig später auf. Der Senior stellte dann fest, dass Bargeld aus einem Schrank entwendet worden war.

Die Täter beschreiben die Senioren wie folgt:

Die Frau war zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie war schlank und hatte schwarze Haare mit blonden Strähnen. Sie trug einen schwarzen Mantel mit einem auffälligen Gürtel.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle Augen und ein gepflegtes Aussehen. Er trug eine Steppjacke mit Längsstreifen und eine dunkle Hose.

Hinweise zu den Trickdieben nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell