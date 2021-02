Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhäuser

Hildesheim (ots)

Algermissen - Ummeln (TK) In der Nacht von Donnerstag, 04.02.2021, auf Freitag, 05.02.2021, versuchten unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in der Fabrikstraße und in der Straße Ulmenhof einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten dazu jeweils über die Haustüren in die Häuser zu gelangen. Die Türen hielten den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass nur leichter Sachschaden an den Türen entstand. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

