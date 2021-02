Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Groß Himstedt

Hildesheim (ots)

SÖHLDE - (jpm) Bereits am 03.02.2021 nutzten derzeit unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Gartenweg in Groß Himstedt aus und drangen in das Haus ein.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr morgens und 18:00 Uhr abends. Indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten, verschafften sich die Täter Zutritt in das Innere des Hauses. Bei der anschließenden Suche nach Diebesgut, stießen sie auf diverse Schmuckgegenstände, die sie mitnahmen.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei Hildesheim um eventuelle Zeugenhinweise. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

