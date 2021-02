Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: In Hildesheim gestohlener Sprinter taucht nur Stunden später hinter deutsch-polnischer Grenze auf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Autodiebe entwendeten in der Nacht zu Donnerstag, 04.02.2021, in der Kruppstraße einen Mercedes Sprinter. Am darauffolgenden Morgen, nur wenige Stunden nach der Tat, wurde das Fahrzeug durch die polnische Polizei kurz hinter der deutsch-polnischen Grenze im Rahmen einer Kontrolle angehalten und anschließend sichergestellt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen bemerkte der Geschädigte den Diebstahl gegen 09:00 Uhr des gestrigen Vormittags und informierte die Polizei. Den anschließenden Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 03:00 Uhr nachts. Noch während eine Streifenbesatzung mit der Aufnahme in der Kruppstraße beschäftigt war, ging über einen Verbindungsbeamten der Bundespolizei in der Hildesheimer Dienststelle ein Hinweis ein, wonach das betroffene Fahrzeug, das Aufbruchspuren aufwies, durch polnische Beamte angehalten wurde.

Der Sprinter wurde durch die polnischen Behörden sichergestellt und der 41-jährige Fahrer festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Wie gestern Morgen ebenfalls bekannt wurde, kam es in der Nacht zu Donnerstag in der Borsigstraße ferner zu einem versuchten Diebstahl eines Mercedes Sprinter. Tatzusammenhänge mit dem Diebstahl in der Kruppstraße werden durch die zuständigen Ermittler geprüft.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell