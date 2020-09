Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autofahrer fährt beim Rückwärtsfahren Fußgängerin an

Mainz (ots)

Dienstag, 15.09.2020, 22:15 Uhr

Ein 24-jähriger Autofahrer befährt am Dienstagabend die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Als er, nach eigenen Angaben, in Schrittgeschwindigkeit rückwärts fährt, um noch in die Einfahrt zur Josefstraße einbiegen zu können, kommt es zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Fußgängerin. Sie wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

