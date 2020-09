Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, Festnahme nach Backpulver-Klau

Mainz-Innenstadt (ots)

Montag, 14.09.2020, 15:21 Uhr

Der Diebstahl eines Briefchens Natron, in einer Mainzer Drogerie, führte zur Festnahme eines 36-Jährigen am Montagnachmittag. Die Beamten des Mainzer Altstadtrevieres wurden zu einem Ladendiebstahl in der Mainzer Innenstadt hinzugerufen. Das Diebesgut, wie oben genannt, ein Tütchen Natron, entnommen durch den 36-Jährigen Täter, aus einer Fünfer-Packung.

Pech für den Ladendieb - Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellt sich heraus, dass er zur Fahndung ausgeschrieben ist. Seine noch offene Haftstrafe trat er im Anschluss unmittelbar an.

