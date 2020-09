Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Motorroller- und Fahrrad-Fahrer

Mainz (ots)

Samstag, 12.09.2020, 16:20 Uhr

Ein 14-Jähriger befährt mit seinem Fahrrad die Bretzenheimer Straße in Richtung Zahlbacher Steig. Als er in Richtung Untere Zahlbacher Straße abbiegt nimmt er einem Rollerfahrer die Vorfahrt, so dass es zur Kollision kommt. Sowohl der 14-jährige Radfahrer als auch der 83-jährige Motorrollerfahrer mit seiner 81-jährigen Sozia stürzen und werden vom Rettungsdienst versorgt.

