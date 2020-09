Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Zeugen gesucht nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Mainz (ots)

Donnerstag, 10.09.2020, 20:26 Uhr

Mehrere Bewohner der Forsterstraße in der Mainzer Neustadt meldeten am späten Donnerstagabend eine größere Auseinandersetzung im Innenhof eines Anwesens.

Eine bislang noch unbekannte Anzahl an Personen geriet offensichtlich, in dem Neustadtgarten genannten und frei zugänglichen Innenhof, in Streit. Laut ersten Zeugenaussagen wurden durch Beteiligte möglicherweise auch Gegenstände zum Schlagen eingesetzt.

Durch sofort alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Mainz sind unmittelbar danach drei vermutlich tatbeteiligte Personen kontrolliert worden, wovon zwei typische Verletzungen einer Schlägerei aufwiesen. Eine Fahndung nach weiteren Personen verlief zunächst ergebnislos.

Details und Hintergründe der Streitigkeiten sind derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Mainzer Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz eingegeben werden: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

