Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit über 2 Promille im Graben

Soest (ots)

Da staunte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei nicht schlecht, als ein Zeuge eine 51-jährige Autofahrerin aus Soest am Dienstagmorgen (8. September), gegen 7.15 Uhr, bei der Polizei meldete. Er fand die Soesterin in ihrem Wagen in einem Graben am Katroper Weg vor. Als die Beamten eintrafen stellten sie Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille und führte die 51-Jährige mit den Beamten direkt ins Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Polizisten ebenfalls sicher. Der entstandene Unfallschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (reh)

