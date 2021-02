Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Werkzeugdiebstahl aus Transporter

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 04.02.2021, in der Osterstraße mehrere hochwertige Werkzeuge aus einem geparkten Mercedes Sprinter.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde ein Zeuge auf die Alarmanlage des betroffenen Fahrzeuges aufmerksam. Bei einer Nachschau stellte er eine männliche Person fest, die sich an der geöffneten Tür des Mercedes aufhielt und sich anschließend mit mehreren Gegenständen in Richtung Jakobistraße entfernte. Nach Bekanntwerden bei der Polizei, begaben sich mehrere Streifenwagen umgehend in eine Fahndung nach dem Unbekannten, die jedoch erfolglos verlief.

Aus dem Fahrzeug sollen nach ersten Informationen zwei Laser-Geräte sowie ein Akku-Schrauber, allesamt der Marke "Würth", abhandengekommen sein.

Der mutmaßliche Täter soll ca. 175 cm groß sein. Bekleidet gewesen sei der Mann mit einem dunklen Anorak mit aufgezogener Kapuze sowie einer hellen Jeans. Bei seiner Flucht soll er vermutlich zwei kofferähnliche Gegenstände mit sich geführt haben. Dabei dürfte es sich um das besagte Diebesgut gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der männlichen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

