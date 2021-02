Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Naturkostgeschäft ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 03.02.2021, drangen Einbrecher in einen Naturkostladen in der Goschenstraße ein und entwendeten zwei Spendendosen.

Laut bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen dem 02.02.2021, 21:40 Uhr, und dem 03.02.2021, 07:30 Uhr. Durch gewaltsames Einwirken auf eine Schiebetür verschafften sich die unbekannten Täter Zugang in das Innere des Geschäftes, wo ihnen zwei Spendendosen mit einem insgesamt mittleren dreistelligen Betrag in die Hände fielen. Der angerichtete Sachschaden dürfte indes bei mehreren hundert Euro liegen.

Zeugen, die eventuell Beobachtungen getätigt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell