Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Die Polizei Hildesheim sucht mögliche Zeugen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße in Barienrode.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat zwischen dem 01.02.2021, 16:00 Uhr, und dem 02.02.2021, 10:00 Uhr. Zugang in das Haus erlangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters. Im Inneren wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Dabei stießen die Eindringlinge auf eine bisher nicht näher bekannte Bargeldsumme.

Hinweise und Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell