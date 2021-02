Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, Lise-Meitner-Straße - Mercedesfahrer rammt geparkten Sattelzug-Auflieger und flüchtet

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Lise-Meitner-Straße(fm)

Ein weißer Sattelzug-Auflieger stand abgehängt und geparkt in der Lise-Meitner-Straße in Fahrtrichtung Nordwiesenweg, genau gegenüber des Kärcher Clean Parks. Abgestellt wurde der Auflieger bereits am 25.01.2021, um 08:00 Uhr.

Am 01.02.2021, gegen 15:00 Uhr, als man den weißen Auflieger wieder ansatteln wollte, stellte der Fahrer Beschädigungen am Auflieger fest. Ein anderes Kraftfahrzeug muss gegen den Auflieger gefahren sein, denn die Druckluftventile sind beschädigt und der Plastik-Aufbau ist eingerissen. Der Sachschaden am Anhänger wird auf 1-2 tausend Euro geschätzt. Die am Unfallort vorhandenen Glassplitter stammen vermutlich von der Heckscheibe des verursachenden Kraftfahrzeugs. Auf einem beschädigten Kfz-Teil, dass auf der Straße lag, konnte man einen Mercedesstern erkennen. Somit muss der Verursacher mit einem Mercedes gefahren sein. Hinweise von Unfallzeugen oder aber auch auf Mercedes Kraftfahrzeuge, die eine beschädigte Heck-Scheibe haben, erbittet die Polizei Sarstedt fernmündlich unter der Telefonnummer 05066-9850.

