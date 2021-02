Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Halle einer Karosseriebaufirma

Hildesheim (ots)

Elze: Am 01.02.2021, 19:02 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Halle einer Karosseriebaufirma in Elze, Industriegebiet, Wernher-von Braun-Straße, durch aufhebeln eines rückwärtigen Fensters ein. Eine Nachsuche der Polizei mit Unterstützung von Polizeihunden verlief negativ. Ob etwas entwendet wurde,steht noch nicht fest. Täterhinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.-Nr:05068/93030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell