Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-KreisLadenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete am Mittwochvormittag auf der L597 bei Ladenburg mehrere Verkehrsteilnehmer und flüchtete vor der Polizei. Einer Polizeistreife fiel kurz nach 11 Uhr ein weißer Golf GTI auf, der mit hoher Geschwindigkeit auf der L 597 von Wallstadt in Richtung Schriesheim unterwegs war. In Höhe der Auffahrt von der Siebenbürger Straße überholte er trotz bestehenden Überholverbots zwei Pkw und einen Lkw. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Sie folgten dem Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn. Dieser versuchte jedoch, sich mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h bei erlaubten 100 km/h einer Kontrolle zu entziehen. Die Beamten folgten dem Unbekannten bis zur Einmündung zur Weinheimer Straße, wo dieser in Richtung Ladenburg abbog. Im Kreisverkehr zur Hirschberger Allee verloren sie den weißen VW Golf GTI schließlich aus den Augen. Während seiner Flucht überholte der Unbekannte trotz Gegenverkehrs und bestehendem Überholverbot mehrere Fahrzeuge. Eine entgegenkommende 33-jährige Verkehrsteilnehmerin musste gar nach rechts ausweichen und anhalten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Golf GTI mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise zu Fahrerin oder Fahrer liegen nicht vor.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

