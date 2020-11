Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in leerstehenden Rohbau - Wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-RheinauMannheim-Rheinau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen noch unbezogenen Büro-Neubau im Stadtteil Rheinau ein. Die Einbrecher stiegen auf das Gerüst des Rohbaus in der Besselstraße und drangen über ein noch offenstehendes Mauerstück in die Baustelle ein. Hier brachen sie zwei mit Stahltüren verschlossene Türen im Erdgeschoss und im Obergeschoss auf und entwendeten Werkzeuge und Baumaschinen von bislang unbekanntem Wert. Zudem richteten sie Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Schließlich verließen sie die Örtlichkeit durch ein Fenster im Erdgeschoss.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 Kontakt aufzunehmen.

