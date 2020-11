POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Café - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Mannheim

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Café in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten ein. Die Einbrecher hebelten das Toilettenfenster im Obergeschoss des Anwesens im Quadrat E 3 auf und drangen so in die Gasträume ein. Hier beschädigten sie die aufgestellten Spielautomaten und entfernten die Kabel der Überwachungskamera. Inwiefern die Unbekannten etwas entwendet haben, bedarf der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

