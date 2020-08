Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall auf der A 20

Bernstorf (ots)

Am vergangenen Samstag, 20:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 20 in Höhe Bernstorf. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren ein 29-jährige BMW-Fahrer zusammen mit seinem 25-jähriger Beifahrer die Autobahn mit einem auf 210 km/h eingestellten Tempomat. Als dann ein Hase über die Fahrbahn lief, verlor der Fahrer die Kontrolle. Das SUV geriet ins Schleudern, kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam schließlich über beide Fahrspuren quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Anschließend gelang es dem 29-Jährigen, seinen Pkw auf den Seitenstreifen zu schaffen und dort mit einem Warndreieck gesichert, abzustellen. Dem ersten Anschein nach waren beide Insassen unverletzt. Sie wurden dennoch zur Beobachtung mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden betrug ca. 19.000 EUR.

