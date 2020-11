Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Autofahrer gefährdet S-Pedelec-Fahrer - Polizei sucht Zeugen

HeidelbergHeidelberg (ots)

Der Fahrer eines blauen Kleinwagens mit Mannheimer Kennzeichen soll am Mittwoch kurz nach 8 Uhr in der Bergheimer Straße einen S-Pedelec-Fahrer gefährdet haben. Nach Angaben des 54-jährigen Zweiradfahrers war er stadtauswärts zwischen der Emil-Maier-/Yorckstraße unterwegs, als ihn der Autofahrer, penetrant hupend, mit geringem Seitenabstand überholt habe. Anschließend soll ihn der Autofahrer so geschnitten haben, dass er nur durch ein Ausweichmanöver einen Unfall verhindern konnte. Als er den Autofahrer an der folgenden Lichtzeichenanlage auf sein Verhalten ansprach, soll dieser entgegnet haben, dass er doch den Radweg benutzen solle. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell