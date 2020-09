Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Angeblicher Spendensammler entwendet Geld aus Geldbörse

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 56 Jahre alte Einwohnerin aus einem Einbecker Ortsteil wurde am Dienstag, 08.09.2020 Opfer eines Trickdiebstahls. Die Frau wollte gegen 12.25 uhr in einem Einkaufsmarkt am Hubeweg einkaufen. Schon auf dem Parkplatz wurde sie von einem jungen Mann mit einem Klemmbrett angesprochen. Anscheinend sammelte dieser für Gehörlose. Nachdem die Frau einen Betrag als Spende übergeben hatte, sollte sie sich in eine Liste auf dem Klemmbrett eintragen, ihre Geldbörse hielt sie dabei noch in der Hand unterhalb des Bretts. Als sie später im Markt ihren Einkauf bezahlen wollte bemerkte sie, dass ihr ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde. Der Mann muss ihr also unbemerkt das Geld aus dem Portemonnaie genommen haben. Laut der Geschädigten handelte es sich bei dem Täter um einen jungen Mann, ca. 25 Jahre, offensichtlich mit Migrationshintergrund. Mit dieser Tat könnte ein Pkw Audi mit Essener Kennzeichen stehen, der kurz darauf auf dem Parkplatz gestanden hat. In diesen Pkw stiegen mehrere Personen ein, die vorgaben, für behinderte Menschen zu sammeln.

