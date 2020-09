Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 08.09.2020, zwischen 08.00 und 09.30 Uhr auf der Bundesstraße 3, Abfahrt zur Markoldendorfer Straße/Hansestraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich handelte es sich um einen Lkw, befuhr die Bundesstraße aus Richtung Salzderhelden. An der genannten Abfahrt ist er in Richtung der Markoldendorfer Straße bzw. Hansestraße abgebogen. Hierbei überfuhr er zwei auf der dortigen Verkehrsinsel aufgestellte rot-weiße Leitplatten. Der Fahrer hat seine Fahrt einfach fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

