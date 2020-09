Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Abbiegen überholt-2000,- Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Montag, 07.09.2020, befuhr eine 22-jährige Einbeckerin gegen 06.30 Uhr mit ihrem Pkw den Hubeweg aus Richtung Andershausen in Richtung Stadt. Sie wollte dann nach links in die Straße Am Weidenfeld abbiegen, wobei ein ihr nachfolgender Pkw sie überholen wollte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der 31 Jahre alte Fahrer des anderen Pkw gab an, dass die junge Frau nicht geblinkt hätte. Eventuelle Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell