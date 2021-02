Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Nachdem eine Streifenbesatzung am gestrigen Abend, 02.02.2021, gegen 20:20 Uhr, zu einer Unfallaufnahme auf der Kreisstraße 301 in Höhe der Ortschaft Barienrode entsandt wurde, bemerkten die Beamten, dass der betroffene Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann versuchte anschließend zu flüchten und leistete bei seiner Ergreifung heftigen Widerstand.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge stellte die eingesetzte Streifenbesatzung am Einsatzort einen VW Touran fest, der im Straßengraben stand. Ein Schaden war augenscheinlich weder am Fahrzeug, noch am Graben oder den umliegenden Straßenbäumen zu erkennen. Jedoch fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 37-jährigen Fahrers aus dem Kreis Hildesheim auf. Zwei daraufhin versuchte, freiwillige Atemalkoholmessungen misslangen. Hiernach ergriff der 37-jährige plötzlich fußläufig die Flucht. Nach wenigen hundert Metern konnte ein Beamter den Mann in der Straße Klagesberg in Barienrode einholen. Bei dem Versuch, den Flüchtigen festzuhalten, riss dieser sich los und versetzte dem Beamten mit voller Wucht einen Faustschlag gegen die Nase, was zu einer starken Blutung führte. Den weiteren Anweisungen der Polizei leistete der 37-jährige keine Folge. Er versuchte wegzulaufen und schlug dabei fortwährend in Richtung der Einsatzkräfte. Nur unter Zuhilfenahme von Pfefferspray gelang es letztendlich, den Mann zu Boden zu bringen. Dabei versuchte der 37-jährige fortwährend nach den Beamten zu schlagen und zu treten.

Nach Eintreffen von zwischenzeitlich alarmierten Unterstützungskräften wurden dem Mann Handfesseln angelegt und er wurde zwecks einer Blutprobenentnahme zur Wache in die Schützenwiese verbracht.

Neben dem Beamten, der durch den Faustschlag verletzt wurde, erlitt auch seine Kollegin leichte Verletzungen beim Einsatz des Pfeffersprays. Beide konnten ihren Dienst nach einer ambulanten medizinischen Behandlung weiterversehen.

