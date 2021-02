Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: B 3 im Bereich Elze Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle --Zeugenaufruf--

Hildesheim (ots)

Am Freitag, 05.02.2021 gegen 07.15 Uhr befuhr eine Fahrzeugkolonne von vier Fahrzeugen die B 3 aus Alfeld kommend in Rtg. Pattensen. Im Bereich der nördlichen Abfahrt nach Elze setzte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem vermutlich roten PKW zum Überholen der anderen an. Hierbei verschätzte er sich hinsichtlich der kommenden Einmündung und dem Verbot dort zu überholen, sodass er scharf nach rechts zog. Hierdurch mussten die nachfolgenden Fahrzeugführer ihre Pkw stark abbremsen. Dies bemerkte der letzte Fahrzeugführer der Kolonne zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fzg. auf. Es entstand sowohl an den beiden Fahrzeugen sowie der dortigen Schutzplanke Sachschaden. Der Unfallverursacher sowie der "Erstgeschnittene" setzten ihre Fahrt unerlaubt und unerkannt fort. Wer Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen bzw. dessen Führern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Elze unter 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

