Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Bei Trunkenheitsfahrt durch Wohngebiet vier geparkte Pkw beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Sonnenkamp(al) In der Nacht von Freitag, 05.02.21, auf Samstag, 06.02.21, steigt gegen 22:14 Uhr ein unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehender 18-jähriger Sarstedter in seinen Pkw. Auf seiner kurzen ca. vier minütigen Fahrt durch das Wohngebiet beschädigt er insgesamt vier weitere geparkte Pkw, einen Baum und einen Beton-Poller, bevor er seinen Pkw erheblich beschädigt, mit ausgelösten Airbags wieder vor seinem Wohnhaus abstellt. Der Fahrer verletzt sich bei seiner Fahrt leicht und wird in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Die Polizei stellt eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille fest. Der 18-jährige muss sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und vorläufig seinen Führerschein abgeben. Es entsteht ein Gesamtschaden von geschätzten 39.000 EUR.

