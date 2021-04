Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweis auf Drogenhandel bei Schwerpunkteinsatz in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0360

Bei einem weiteren Kontrolleinsatz gegen kriminelle Strukturen in der nördlichen Innenstadt haben Zivilbeamte der Dortmunder Polizei am Donnerstag (1. April) einen Hinweis auf einen Drogenhandel erhalten. Bei einer in diesem Zusammenhang durchgeführten Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten sie eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln. Zudem nahmen sie einen mit Haftbefehl gesuchten Mann vorläufig fest.

Im Bereich der Missundestraße beobachteten die Beamten gegen 12.30 Uhr ein offensichtliches Drogengeschäft. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten sowohl bei dem mutmaßlichen Dealer als auch dem potentiellen Käufer mehrere Verkaufseinheiten einer synthetischen Droge und beschlagnahmten diese. Die 24- und 31-jährigen Männer aus Dortmund erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des allgemeinen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Hinweise auf einen Drogenhandel ergaben sich an der Alsenstraße. Die Beamten stellten an einem dortigen Mehrfamilienhaus einen regen Kundenverkehr fest. Gegen 12.50 Uhr fiel ihnen ein Autofahrer auf, dessen Beifahrer ausstieg, das Wohnhaus betrat und nach kurzer Zeit wieder verließ. Bei einer abgesetzten Kontrolle an der Bornstraße hielten sie das mit drei Personen besetzte Fahrzeug an. Bei einem 29-jährigen Dortmunder fanden sie eine Verkaufseinheit mit mutmaßlichem Kokain. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei dem Fahrer, einem 24-Jährigen ebenfalls aus Dortmund, entdeckten sie einen Schlagring. Die Beamten stellten diesen sicher und fertigen eine Anzeige nach dem Waffengesetz. Darüber hinaus erwartet das Trio eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die CoronaSchutzVo - die Dortmunder (24,24,29) stammen aus mehr als zwei Haushalten.

Die durch die Kontrolle gewonnenen Erkenntnisse veranlassten die Polizisten dazu einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen. Mit diesem betraten die Einsatzkräfte die betreffende Wohnung. Neben einer nicht geringen Menge an augenscheinlichem Kokain und Heroin, beschlagnahmten sie auch entsprechendes Verpackungsmaterial. Zudem fanden die Polizisten eine geladene PTB-Waffe und stellten diese sicher. Die anwesende 56-jährige Wohnungsinhaberin erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Neben der Dortmunderin trafen die Zivilkräfte einen mit Haftbefehl gesuchten Mann an und nahmen diesen vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der 50-Jährige aus Dortmund die Wache wieder verlassen.

