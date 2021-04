Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien, Tunneleinrichtung beschädigt & Baucontainer aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen: Farbschmierereien

Im kurzen Zeitraum zwischen 22 Uhr und 22:25 Uhr beschmierten bisher unbekannte Täter am Montagabend die Außenfassade der Rundsporthalle mit Farbe. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Fellbach: Tunneleinrichtung beschädigt

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen, als sich im Kappelbergtunnel durch den Fahrtwind der Deckel eines Stahlcontainers öffnete, welcher auf dem Fahrzeug transportiert wurde. Bei dem Vorfall wurden diverse Rohre und Leitungen der Tunneleinrichtung beschädigt. Am Fahrzeug bzw. Container entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Schaden am Tunnel wurde noch nicht beziffert.

Schorndorf: Baucontainer aufgebrochen

Einbrecher erbeuteten über das Osterwochenende Baumaschinen im Wert von ca. 15.000 Euro. Sie betraten eine Baustelle in der Hanfwiesenstraße in Miedelsbach, wo sie zwei Baucontainer sowie einen Lkw gewaltsam öffneten und diverse Baumaschinen, wie Rüttelplatte, Stampfer, Schlagbohrer, Akkubohrer, Pumpe sowie einen Meisel entwendeten. Wer zum Diebstahlgeschehen weitere sachdienliche Angaben machen kann, die zur Tataufklärung beitragen könnten, sollte sich bitte mit der Schorndorfer Polizei unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

