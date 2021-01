Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam eine 22-jährige Fahrerin eines Audi in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Die junge Frau war am Mittwoch gegen 13.05 Uhr auf der Kreisstraße 1016 von Malmsheim kommend in Richtung Heimsheim unterwegs. Nachdem die Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen war, stieß sie zunächst gegen einen Leitpfosten und prallte dann gegen zwei Bäume. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro und der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß lag einer der beschädigten Bäume auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Rad- und Fußweg. Aufgrund dessen wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Im weiteren Verlauf zersägten die Einsatzkräfte den Baum und räumten die einzelnen Stücke beiseite.

