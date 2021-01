Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Unfallflucht - Verteilerkasten umgefahren

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, alarmierte ein Zeuge, der mit seinem Hund im Bereich eines Fahrradwegs parallel der Landesstraße 1115 in Löchgau Gassi ging, die Polizei. Ihm war auf Höhe eines Einkaufsmarkts ein beschädigter Verteilerkasten aufgefallen. Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen stellten vor Ort fest, dass es zu einer Unfallflucht gekommen war. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der mutmaßlich die L 1115 von Kreisverkehr mit der L 1141 kommend befuhr, war möglicherweise aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen. Der Unbekannte geriet auf den Fahrradweg und prallte hierbei gegen den im Grünstreifen stehenden Telefonverteilerkasten, der von seinem Sockel kippte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 800 Euro belaufen. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

