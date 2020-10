Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Gast schlägt um sich

Gönnheim (ots)

Am 03.10.2020 gegen 00:30 Uhr kam es in Gönnheim in einer Gaststätte zu einem Handgemenge. Ein 22-jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis schlug aus bislang ungeklärter Ursache auf drei Gäste ein. Die drei Geschädigten im Alter von 21 und 55 Jahren erlitten Schürfwunden im Gesicht. Der Beschuldigte hatte sich beim Eintreffen der Polizei bereits entfernt, konnte aber durch die Streife in der Nähe festgestellt werden. Dieser hatte 1,7 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

