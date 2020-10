Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Deidesheim (ots)

Am 02.10.2020 kam es in der Zeit von etwa 19:00 Uhr bis 00:30 Uhr in der Nacht zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Hassert" in Deidesheim. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Kellerfensters ins Innere des Anwesens. Sie entwendeten Schmuck in Höhe von ca. 1000 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise an die Polizei Haßloch unter 06324 / 933 - 0 oder pihassloch@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324 9330

E-Mail: pihassloch@olizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell