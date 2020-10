Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raub auf Pizzalieferanten

Meckenheim (ots)

Am 02.10.2020 um kurz nach 22:00 Uhr lieferte ein Pizzabote zwei zuvor telefonisch bestellte Pizzen auf einem Parkplatz in der Rödersheimer Straße in Meckenheim aus. Dort erwarteten ihn zwei ca. 18-20 jährige Männer mit Mund-Nasen-Schutz. Unvermittelt wurde er von einem der beiden mit Pfefferspray attackiert. Die Thermobox mit den Pizzen wurde ihm aus den Händen gerissen. Außerdem wurde er aufgefordert die Geldtasche herauszugeben. Der Pizzalieferant rannte jedoch in Richtung einer nahegelegenen Gaststätte und gab die Geldtasche nicht heraus. Die beiden Täter flüchteten daraufhin mit der Thermobox fußläufig Richtung Dorfmitte. Der Pizzabote erlitt Reizungen der Augen. Hinweise an die Polizei Haßloch unter 06324 / 933 - 0 oder pihassloch@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324 9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell