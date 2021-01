Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag, gegen 15:15 Uhr einen geparkten Nissan Micra beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacher um einen dunklen VW Tiguan mit Böblinger Zulassung gehandelt haben, der vorne rechts beschädigt sein müsste. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Rufnummer 07031 13-2500 entgegen.

