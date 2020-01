POL-AUR: Norderney - Einbruch in Schuppen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Einbruch in Schuppen

Unbekannte sind am Wochenende auf Norderney in einen Schuppen eingebrochen. Sie entwendeten aus dem Schuppen in der Straße Im Gewerbegelände unter anderem ein Pedelec. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

