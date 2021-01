Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz-Horrheim: Unbekannte überfallen Tankstelle

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr eine Tankstelle in der Pforzheimer Straße in Vaihingen/Enz-Horrheim überfallen und dabei mehrere hundert Euro Bargeld und Zigaretten erbeutet.

Nachdem die beiden etwa 20 Jahre alten Männer die Tankstelle betreten hatten, bedrohte einer von ihnen den anwesenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, das er in einem mitgebrachten, weißen Jutebeutel verstaute. Sein Komplize räumte unterdessen Tabakwaren aus der Auslage und steckte sie in einen schwarzen Rucksack. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Knieselweg. Umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, in die auch Einsatzkräfte benachbarter Polizeipräsidien eingebunden waren, führten im Verlauf des Abends nicht zum Erfolg. Von den beiden Tätern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

1. Etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß. Bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzer Kapuzenjacke mit hellen Reißverschlüssen und hellen, knöchelhohen Converse-Schuhen. Er war maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube und trug schwarze Arbeitshandschuhe.

2. Etwa gleiches Alter und gleiche Größe. Bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzer Bomberjacke und leichten, schwarzen Sportschuhen. Er war ebenfalls mit einer Sturmhaube maskiert, unter der er eine gemusterte Mund-Nasen-Bedeckung trug. Bei der Tatausführung benutzte er blaue Arbeitshandschuhe.

Beide Täter sprachen Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

