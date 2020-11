Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachbarn schlagen Einbrecher in die Flucht

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Am Dienstag, 10.11.2020, bemerkte ein Bielefelder Ehepaar einen Täter, der versuchte in ein Haus an der Klarhorststraße einzusteigen. Als der Einbrecher die Zeugen bemerkte, flüchtet er unerkannt.

Gegen 17:40 Uhr schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Klarhorststraße ein. Das Klirren des Glases hörten die Nachbarn und schöpften Verdacht. Der Mann ging dem Geräusch nach zum Gartenzaun, sah eine Person am Haus und rief hinüber.

Der Täter ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete von dem Tatort über die Gärten in Richtung Apfelstraße.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell