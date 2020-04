Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Opferstock entwendet.

Lippe (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 15 bis 18:30 Uhr, stahlen Unbekannte den Opferstock aus der katholischen Kirche an der Pideritstraße. Die Täter gelangten durch die nicht verschlossene Tür in das Gotteshaus und stahlen die Geldkassette. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

