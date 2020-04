Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kleinkraftrad entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen am Montag, zwischen 13 und 14 Uhr, einen weißen Roller der Marke "Tapo". Der Eigentümer hatte das Kleinkraftrad auf einem Grundstück am Dr.-Trampel-Weg verschlossen abgestellt. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

