Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Von der Fahrbahn abgekommen

Gaggenau (ots)

Ein Verkehrsunfall am frühen Mittwoch rief Wehrleute aus Gaggenau, Rettungskräfte und Beamte des Polizeireviers Gaggenau auf den Plan. Der Lenker eines Citroen kam gegen 2:25 Uhr, offenbar aufgrund eines Fahrfehlers, nach links von der Straße ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand der `Michelbacher Straße` geparkten Autos. Sowohl der 22 Jahre alte Lenker des Citroen, als auch seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Behandlung in das Klinikum nach Rastatt gebracht. An allen drei Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. /ma

