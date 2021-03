Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kreuzungsunfall in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Am 17.03.2021, gegen 19:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Schwelmer Straße und der Dieselstraße zu einem Unfall. Ein 16-jähriger KTM-Kradfahrer wollte gemeinsam mit seiner 17-jährigen Sozia von der Schwelmer Straße in die Dieselstraße abbiegen, als aus bislang ungeklärter Ursache, eine 24-Jährige mit ihrem Hyundai i30 in den Kreuzungsbereich einfuhr und mit dem Krad kollidierte. Sie befuhr die Schwelmer Straße in westlicher Richtung. Bei der Karambolage zog sich die Sozia schwere Verletzungen zu und wurde zunächst rettungsdienstlich und später stationär im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell